Banco Energia, Castellone: "Iren contro povertà energetica per dare dignità alle persone"

(Teleborsa) - "Il Gruppo Iren ha aderito alla Fondazione Banco dell'Energia a fine 2022, un periodo che, per gli operatori del mercato dell'energia, può essere assimilato alle 'montagne russe', fra Covid, crisi energetica e guerre. La crisi del 2022, in particolare, ha aperto delle 'crepe' non facilmente richiudibili".



E' quanto sottolineato da Francesco Castellone, Direttore Comunicazione e relazioni Esterne di Iren, intervenendo ad una tavola rotonda in occasione dell'8^ plenaria per i 10 anni del Banco dell'Energia.



"La crisi del 2022 - ha aggiunto il manager - ed ha reso evidente alla società civile il tema della povertà energetica - che chi lavora nel settore già conosceva - rendendolo non più rinviabile, non solo per una motivazione contingente, ma per una questione che va più a monte, una questione di dignità".



"Anche Iren ha avviato un cambiamento culturale, pensando alle persone che serve, non più come clienti, ma come esseri umani, perché è fondamentale restituire la dignità alle persone. Quello che ci ha mosso ad aderire al Banco dell'Energia è proprio questo: sperare che le persone non siano più costrette a scegliere se accendere il riscaldamento o fare la spesa, intercettare queste esigenze e dare risposte concrete".



"Abbiamo aderito al Banco dell'Energia perché abbiamo riconosciuto un metodo e una rete che funziona e che da soli avremmo avuto difficoltà a costruire. Servirci delle buone pratiche, copiare le cose che funzionano e che hanno come obiettivo il bene comune, è un vantaggio. E l'abbiamo fatto perché il metodo del Banco dell'Energia ci permette di confermare le peculiarità di aziende come Iren, cioé la vicinanza ai territori".



"Quando si apre una crisi non sono solo i clienti, ma sono anche i sistemi sociali ad andare in crisi, i sindaci dei Comuni che serviamo. E questo strategia ci ha permesso anche di sostenere i tanti stakeholders con cui un'azienda come la nostra si interfaccia. Negli ultimi anni abbiamo messo a terra diversi progetti, - ha sottolineato Castellone - a partire da Piacenza, dove abbiamo realizzato un progetto con la Caritas e con Federconsumatori, pagando le bollette di qualsiasi azienda energetica, poi a Torino, dove sono state realizzate le portinerie di comunità servendoci di una rete già efficiente".



"Un altro vantaggio del Banco è anche quello di dare metodi: non paghiamo solo le bollette, ma cerchiamo di dare anche consapevolezza sui risparmi, grazie ai nostri tutor ed agli elettrodomestici a basso consumo. Tutto questo ci da conferma che siamo nel posato giusto e che è necessario essere qui , se siamo operatori dell'energia", ha concluso.

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