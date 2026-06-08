Fineco: raccolta netta a 1,5 miliardi a maggio, superati 100mila nuovi clienti nel 2026

(Teleborsa) - Nel mese di maggio la raccolta netta di Fineco ha raggiunto 1,54 miliardi di euro, un dato superiore del 17% rispetto a € 1,31 miliardi di maggio 2025. A conferma dell’accelerazione del percorso di crescita della Banca, anche l’acquisizione di nuovi clienti registra un incremento particolarmente robusto, attestandosi nel mese a 21.336 (+43% a/a) e portando il totale da inizio anno oltre 103mila.



L’asset mix evidenzia una solida componente gestita di € 414 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a € 202 milioni. La componente diretta è pari a € 440 milioni, mentre quella amministrata si è attestata a € 686 milioni contribuendo in modo significativo alla crescita dei ricavi di brokerage, stimati in circa € 23 milioni nel mese (>20% a/a) e € 118 milioni da inizio anno (+7% a/a) .



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “I dati positivi relativi al mese di maggio evidenziano un rafforzamento di Fineco in tutte le aree di business, segnalando la capacità della Banca di intercettare una domanda in crescita da parte dei risparmiatori per soluzioni di investimento efficienti e trasparenti. L’accelerazione della raccolta netta e del numero dei nuovi clienti, già oltre 100mila in cinque mesi, conferma una sempre maggiore propensione verso gli investimenti anche tramite un'interazione diretta con i mercati. In questo quadro resta fondamentale il ruolo dei nostri consulenti finanziari nell’accompagnare i risparmiatori in una pianificazione efficiente e di lungo periodo".



FAM, raccolta retail a circa € 200 milioni

Fineco Asset Management nel mese di maggio ha registrato € 202 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a € 923 milioni. Le masse complessive di FAM si attestano a € 45,5 miliardi: € 30,8 miliardi nella componente retail (+18% a/a) e € 14,7 miliardi in quella istituzionale (+26% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 39,1% rispetto al 38,5% di un anno fa.



Patrimonio totale a € 173 miliardi, Private Banking a € 90 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 173,4 miliardi, rispetto a € 146,8 miliardi di maggio 2025 (+18% a/a). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 89,9 miliardi da € 72,0 miliardi di un anno fa (+25% a/a).



Oltre 21mila nuovi clienti nel mese, in crescita del 43% a/a

Nel mese di maggio sono stati acquisiti 21.336 nuovi clienti (+43% a/a) portando così il numero di nuovi clienti da inizio anno a 103.896 (+22% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 maggio 2026 è di 1.879.168 (+9% a/a).

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