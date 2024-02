MAIRE, Nextchem con Engie nel progetto Salamandre

MAIRE

Engie

(Teleborsa) -annuncia che(Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata NextChem Tech, edcollaboreranno allo sviluppo e alla commercializzazione di una tecnologia avanzata per il biometano finalizzata alla produzione di metano sintetico da biomasse secche di scarto.Secondo i termini dell’accordo,e co-sviluppatore per ottimizzare, integrare, sviluppare e commercializzare questo processo avanzato utilizzando le tecnologie proprietarie di Nextchem ed Engie. Una volta industrializzato attraverso il progetto Salamandre a Le Havre, in Francia, NextChem Tech agirà a livello globale come licenziatario del pacchetto integrato su base esclusiva.Questa collaborazione è la dimostrazione dell’impegno di NextChem Tech e di Engie per la transizione verso un'industria a zero emissioni, che riduce il consumo energetico e offre soluzioni più sostenibili attraverso un approccio circolare., ha commentato: "Come dimostra questa collaborazione, si rafforza il nostro impegno nell'industrializzare le nostre soluzioni tecnologiche per la transizione energetica. Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership strategica con Engie, supportandola nel suo percorso verso la decarbonizzazione ed accelerando il raggiungimento degli obiettivi di produzione di biometano fissati dall'Unione Europea".