Rating ESG, raggiunto accordo tra Consiglio e Parlamento UE

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un, che mira ad aumentare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili. I rating ESG forniscono un giudizio sul profilo di sostenibilità di un'azienda o di uno strumento finanziario, valutandone l'esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla società e sull'ambiente. Le nuove regole mirano adei rating ESG migliorando la trasparenza e l'integrità delle operazioni dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interessi.Secondo le nuove regole, i fornitori di rating ESG dovranno esseree rispettare i requisiti di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la loro metodologia e le fonti di informazione.Il Consiglio e il Parlamento hanno chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle. L'accordo chiarisce inoltre l'ambito di applicazione territoriale del regolamento, definendo cosa costituisce operare nell'UE.I co-legislatori hanno convenuto che se i partecipanti ai mercati finanziari o i consulenti finanziari divulgano i rating ESG nell'ambito delle loro comunicazioni di marketing, includerannoin tali rating ESG sul loro sito web. L'accordo chiarisce che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani o alla governance, oltre a prevedere la possibilità di fornire. Tuttavia, se viene fornito un rating unico, la ponderazione dei fattori E, S e G dovrebbe essere esplicita.Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto un regime di registrazione più leggero, temporaneo e facoltativo di tre anni per le. I piccoli fornitori di rating ESG che optano per il regime più leggero saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell'ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance, nonché obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti.L'accordo introducee attività, con la possibilità per i fornitori di rating ESG di non costituire un'entità giuridica separata per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara separazione tra le attività e che pongano in essere misure per evitare potenziali conflitti di interessi. Tuttavia, tale deroga non si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che svolgono attività di consulenza, attività di audit e attività di rating del credito.