Swissport avvia l'anno con nuovi investimenti sulla flotta elettrica

(Teleborsa) -, leader mondiale per i servizi di assistenza a terra e movimentazione merci negli aeroporti ,presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.Swissport Italia, in linea con l'impegno a raggiungere il net zero entro il 2050 a livello globale,, la maggior parte dei quali ad, tra cui trattori per il traino e il push-back di aeromobili di lungo raggio, autobus per il trasporto passeggeri, scale, nastri bagagli, cargo loaders e transporters. Rinnovata, inoltre, anche la flotta dei trattori per il trasporto bagagli: 50 nuovi trattori elettrici sono già arrivati a Fiumicino e altri 70 saranno consegnati prima dell’estate.Recentissima anche l’inaugurazione del. Esteso su due piani e situato in una posizione strategica al centro delle attività di pista, ospita il cuore delle attività di coordinamento operativo dell’HUB di Swissport Italia., Amministratore Delegato di Swissport in Italia, ha spiegato "investire nella nostra flotta e modernizzare le infrastrutture è coerente con il nostro impegno a offrire servizi di handling di massimo livello alle oltre 30 compagnie aeree nostre clienti presso l’aeroporto di Fiumicino e con il percorso di minimizzazione degli impatti ambientali che abbiamo intrapreso come società a livello globale".