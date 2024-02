Deutsche Boerse, 2023 in netta crescita con tassi e acquisto SimCorp

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari che gestisce la Borsa di Francoforte, ha chiuso ilconin aumento del 17% a 5.077 milioni di euro e unanch'esso in aumento del 17% a 2.944 milioni di euro. Oltre all'ulteriore crescita secolare, il forte aumento del reddito netto da interessi ha dato un contributo significativo al successo dell'azienda, si legge in una nota. SimCorp è stata consolidata con successo all'interno del gruppo e ha registrato nel quarto trimestre ricavi netti migliori del previsto, pari a 198 milioni di euro. Nel complesso, l'del gruppo è stato di 1.724 milioni di euro, in aumento del 15% su base annua.L'Executive Board propone undi 3,80 euro per l'anno finanziario 2023 (2022: 3,60 euro). Ciò corrisponde ad un aumento del dividendo del 6% e ad un payout ratio del 40%.Per l', Deutsche Boerse prevede che i ricavi netti cresceranno fino a oltre 5,6 miliardi di euro e l'EBITDA aumenterà fino a oltre 3,2 miliardi di euro. Oltre alla crescita organica basata sulle opportunità di crescita secolari, il consolidamento di SimCorp darà un contributo significativo. Attualmente si aspetta anche un leggero ostacolo ciclico a causa di un possibile taglio dei. Se la volatilità del mercato aumentasse o i tassi di interesse chiave rimanessero ai livelli attuali, ciò avrebbe un impatto positivo sulle aspettative."Continueremo ad aumentare la nostra quota di ricavi netti ricorrenti perdel mercato - ha commentato il- Nel 2024 prevediamo nuovamente una significativa crescita dei ricavi netti e degli utili grazie alla nostra crescita organica e al consolidamento di SimCorp".