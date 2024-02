MPS, Lovaglio: "Siamo ad un Rinascimento. Banca rinnovata e competitiva"

MPS

(Teleborsa) -, che determinano il, degli azionisti, dei dipendenti e delle persone con cui lavoriamo". Lo ha affermatodi Montepaschi, aprendo la conference call can gli analisti, dopo che i risultati hanno evidenziato un utile superiore ai 2 miliardi., non so se si possa parlare dima abbiamo creato le condizioni giuste perché questo rinascimento si verifichi", ha proseguito l'Ad, ricordando che il management ha "portato il peso" della gestione e, dopo aver "scalato questa montagna, è"."Sono veramente convinto - lo sappiamo tutti - chepossono portare al raggiungimento di obiettivi ambizioni e questi sono stati gliche hanno portato ai", ha osservato Lovaglio, ribadendo che questi elemento "rappresentano il DNA di chi lavora in Montepaschi".Passando ad illustrare i risultati, l'Ad ha messo il punto sull', che è frutto di un "trimestre eccezionale" (il quarto) in cui si è realizzato un utile superiore al miliardo e di altri elementi, fra cui si segnalano ia circa 890 milioni. Una evoluzione che - spiega il manager - consente diha ricordato Lovaglio, spiegando che la banca "ha dimostrato che adesso è in grado di ridare qualcosa agli azionisti, mantenendo une confermando cheIl Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea il pagamento di un, per un ammontare complessivo di 315 milioni di euro e che . Lo si apprende dalla slide fornite agli analisti in occasione della presentazione dei risultati 2023 che hanno visto il ritorno al dividendo a 0,25 euro per azione.Lovaglio haed ha spiegato "per il momento ci siamo concentrati sui dividendi, che è l'opzione preferita, mentre è troppo presto considerare altre opzioni, quale un buyback.La banca mantiene unaPer quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2023 ilsi è attestato(rispetto al 15,6% del 31 dicembre 2022 e al 16,7% del 30 settembre 2023 inclusivo degli utili di periodo) e il Total Capital ratio è risultato pari a 21,6% (rispetto al 19,5% del 31 dicembre 2022 e al 20,2% del 30 settembre 2023 inclusivo degli utili di periodo).Rispondendo ad una domanda sul buffer di capitale, l'Ad ha affermato "il capitale è importante qualunque siano gli sviluppi in futuro, siamo all'inizio di questa fase e sappiamo che il; sappiamo bene che dobbiamo, cogliendo opportunità anche all'interno delle partnership che già abbiamo Presteremo attenzione a ciò che avviene attorno a noi e se ci saranno opportunità le coglieremo".A proposito dell'eventuale, Lovaglio ha detto "è ovvio che non"., ha concluso l'Ad, ribadendo che i risultati 2023 confermano che la banca ha raggiunto una redditività sostenibile ed una posizione solida".