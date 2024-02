Corsi universitari per ragazzi con problemi psichiatrici: la proposta di Fondazione Guido Carli

(Teleborsa) -, che spazino dalle discipline delle facoltà tradizionali, come giurisprudenza ed economia, a quelle sperimentali e innovative: è la proposta avanzata dallaal Ministro dell’Università e della Ricerca,in vista della Lectio Magistralis dell’attrice e regista Claudia Gerini “Imperfetti e felici. Il coraggio della fragilità contro la dittatura dell’apparenza”con cui il 23 febbraio alle ore 17.30nell’Aula Magna Mario Arcelli dell’Università Luiss partiranno le celebrazioni per i quindici anni di vita del Premio Guido Carli, che culmineranno a maggio., che riguarda innanzitutto i giovani - affermaPresidente della Fondazione Guido Carli -. Il disagio mentale è la sfida del nostro tempo. Secondo i dati condivisi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e Save The Children, a livello globale un adolescente su sette tra i 10 e i 19 anni è alle prese con un disturbo psicologico. La Società italiana di psichiatria stima almeno 700mila adolescenti dipendenti da web, social e videogiochi. Per la Fondazione Brf-Istituto per la Ricerca in Psichiatria nel 2023 si sono registrati 833 suicidi, più di due al giorno. Bullismo, cyberbullismo, aggressività e isolamento sono sintomi di un disagio più grande, indotto anche dalla dittatura dell’apparenza, dall’obbligo di apparire perfetti sui social network.Si può essere imperfetti e felici, ma occorre dire un “no” corale alla rincorsa della performance e del successo ad ogni costo. Torniamo all’etica, come avrebbe detto Carli, che a me, sua nipote, ripeteva: “Essere diversi o considerati tali dà solo più forza”.Per questo abbiamo scritto al Ministro Bernini.integrato dell’emozione, nato dal 2016 a Tor Vergata grazie alla collaborazione con il Teatro patologico di cui Claudia Gerini è madrina, ci ha suggerito la direzione: aprire le porte degli atenei a chi soffre di disturbi della psiche è la via migliore per offrire opportunità a chi sembra non averne. Contro il disorientamento e i pregiudizi usiamo le armi dell’inclusione e della conoscenza".Dopo il saluto iniziale di Liuzzo, la Lectio Magistralis vedrà l’introduzione di, Vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, e le conclusioni del generaleComandante Operativo Vertice Interforze.Nel parterre, oltre a tantissimi studenti e agli allievi del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri e della Scuola Superiore di Polizia, ci saranno rappresentanti delle Istituzioni, esponenti del mondo dell’università e della cultura, top manager, imprenditori e giornalisti.ha inaugurato il nuovo corso basato su progetti dedicati al sociale con la donazione a Caivano di cento libri appartenuti a Carli, a cui sarà intitolata la biblioteca della città, Iniziative che saranno coronate il 10 maggio con la XV Edizione del Premio Guido Carli, che per la prima volta vedrà, insieme ai tradizionali riconoscimenti alle donne e agli uomini che fanno grande l’Italia nel mondo, un Premio all’Impegno sociale assegnato a una realtà che si è distinta per le sue attività sul territorio.Sarà possibile seguire la Lectio Magistralis anche