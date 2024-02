Milleproroghe, per Irpef agricola ipotesi soluzione tecnica che prevede progressività

(Teleborsa) - Undel governo "con una soluzione tecnica che prevede la progressività". Sarebbe questa la soluzione che si sta profilando per l'intervento sull'che entrerà con una proposta di modifica dell'esecutivo alche è stata individuata alla Camera durante ila cui partecipano i presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio e i capigruppo dei partiti di maggioranza in commissione.Per il governo presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento,, e la sottosegretaria all'economia,