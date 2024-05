Masi Agricola, ok da soci a bilancio e dividendo da 0,03 euro. Eletto il CdA

Masi Agricola

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha approvato il2023 e la distribuzione dipari a 0,03 euro per azione. Il dividendo sarà distribuito con stacco cedola l’8 luglio 2024, data di pagamento (c.d. payment date) 10 luglio 2024 e record date il 9 luglio 2024.I soci hanno anche nominato il Consiglio di Amministrazione e ilsulla base delle proposte di candidatura presentate dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, titolari di complessive 26.840.568 azioni, pari al 83,49% delle azioni aventi diritti di voto, e il socio Fondazione ENPAIA, titolare di 2.640.056 azioni, pari al 8,21% del capitale.Ilè composto da Sandro Boscaini, nominato altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione; Bruno Boscaini; Mario Boscaini;- Federico Girotto; Anita Boscaini; Raffaele Boscaini; Lamberto Lambertini; Cristina Rebonato; Roberto Diacetti; Angelo Pappadà, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; Enrico Maria Bignami, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; Marco Bozzola, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.Il neoeletto CdA ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermandoalla gestione ordinaria e Bruno Boscaini Consigliere con delega alle attività industriali non enologiche e logistica.