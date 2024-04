ATON Green Storage, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

Gli analisti scrivono che il 2023 è stato caratterizzato da un, a causa di un quadro normativo ancora incerto in Italia, che ha influito sulla capacità di investimento di clienti finali e installatori. In questo scenario, ATON ha ottenuto, principalmente a causa dei minori volumi di attività, ma è stata in grado di mantenere margini invariati, prova di un'efficace gestione dei costi e di un'adeguata struttura operativa. Il momentum non è particolarmente favorevole. Tuttavia, nel medio-lungo termine, sostenuti anche dalle Comunità Energetiche Rinnovabili recentemente regolamentate, si prevede che RBESS giocheranno un ruolo chiave nella transizione energetica e ATON ha guadagnato una posizione di leadership nel mercato italiano con i suoi sistemi di stoccaggio all-in-one personalizzati.Con una prima parte dell'anno debole, il 2024 si preannuncia transitorio: la recente regolamentazione dei REC, dovrebbe comportare una certa accelerazione del business nell'ultima parte dell'anno, con effetti più tangibili a partire dal 2025. In questo contesto, il broker ha(circa -30% in media), lasciando la redditività in termini di margine sostanzialmente invariata: le nuove ipotesi sull'EBITDA sono in media inferiori del 30% rispetto alle precedenti proiezioni 2024-25.