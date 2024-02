Bankitalia parte attiva nel definire nuova strategia SRM

(Teleborsa) - La Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione, ricorda che "è stata parte attiva del cambiamento" che ha portato il Single Resolution Board (SRB) a definire la nuova strategia "SRM Vision 2028".La nuova strategia è stata definita in collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione, tra cui la Banca d'Italia, la quale conferma che "continuerà a fornire il proprio contributo nell'ambito dell'SRM"."SRM Vision 2028 - si sottolinea segna il passaggio a una nuova fase di lavoro per tenere conto dell'evoluzione del contesto esterno e dei relativi rischi, e definisce i nuovi obiettivi di medio termine per tre aree strategiche: il core business, la governance e le risorse umane".