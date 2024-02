Randstad, EBITA quarto trimestre centra le attese

Randstad

(Teleborsa) -, multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane, ha chiuso ildel 2023 conin calo organicamente dell'8,6% % a 6,18 miliardi di euro, mentre gli analisti si aspettavano 6,24 miliardi di euro, secondo un sondaggio fornito dall'azienda. L'è sceso del 24% a 265 milioni di euro, centrando le previsioni medie degli analisti."Nel quarto trimestre del 2023, abbiamo fornito- ha commentato il- Ci siamo adattati bene durante tutto l'anno, come dimostrato dal solido margine e dalla forte performance del flusso di cassa ottenuta nell'anno fiscale 2023. Poiché prevale la scarsità di talenti, siamo fiduciosi che la strategia di "partner per il talento" definita in occasione del Capital Markets Day di ottobre ci posizioni bene per sfruttare le interessanti opportunità nei nostri mercati".Randstad ha dichiarato di voler restituire ai suoi azionisti circa 632 milioni di euro di capitale, compreso undi 2,28 euro per azione e undi 1,27 euro per azione.