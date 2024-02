Thyssenkrupp taglia la guidance dopo i risultati del primo trimestre

Thyssenkrupp

(Teleborsa) -, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, ha chiuso ilconpari a 8 miliardi di euro, in calo rispetto all'anno precedente (9,2 miliardi di euro), principalmente a causa degli effetti economici con cali indotti dai prezzi e dalla domanda in Materials Services e Steel Europe. Ilè stato pari a 8,2 miliardi di euro (anno precedente: 9 miliardi di euro). Anche in questo caso hanno avuto un impatto negativo soprattutto i livelli più bassi dei prezzi di Steel Europe e Materials Services, associati a minori volumi di materiali e materie prime.Il gruppo ha registrato undi 84 milioni di euro. La diminuzione rispetto al valore dell'anno precedente di 168 milioni di euro è attribuibile al ridotto contributo agli utili di Steel Europe – a causa delle minori vendite – e, come previsto, al calo degli utili delle singole attività di Decarbon Technologies."Nonostante lae i, Thyssenkrupp ha mostrato una performance relativamente robusta nel 1° trimestre, in linea con le nostre aspettative - ha commentato il- Gli utili sono stati stabilizzati dalle misure di miglioramento della performance che abbiamo avviato e implementato – i primi frutti del nostro programma di performance "APEX". Allo stesso tempo, i dati confermano ancora una volta che la velocità e l'intensità delle nostre attività sono giuste e necessarie".A causa delle riduzioni dei volumi presso Steel Europe e Materials Services, Thyssenkruppora che leper l'anno fiscale 2023/2024 saranno al livello dell'anno precedente. In precedenza si era ipotizzato un leggero aumento. Thyssenkrupp continua a prevedere che l'EBIT rettificato salirà a "high three-digit" milioni di euro (anno precedente: 703 milioni di euro). Principalmente a causa dellenel 1° trimestre dell'anno fiscale 2023/2024, l'azienda prevede ora unin aumento fino a raggiungere il pareggio (in precedenza: aumento a una cifra nell'intervallo "low to mid three-digit" milioni di euro).