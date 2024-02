Tod's

(Teleborsa) - L. Catterton, il fondo che nel weekend,, ha lanciato l' OPA sulla società fondata dai Della Valle , ha acquistato oggi sul mercato altre 96.475 azioni al prezzo di 42,99 euro per azione, dopo le 111.493 quote rilevate ieri.Lo fa sapere, in una nota.L. Catterton risulta complessivamente titolare di n. 1.469.812 azioni di Tod’s, rappresentative del 4,442% del capitale sociale di Tod’s.