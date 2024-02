Droni sottomarini, Saipem: "Esploriamo i fondali e monitoriamo gli impianti con l'IA"

(Teleborsa) - Perlustrare e monitorare i fondali marini, specialmente dove sono presenti infrastrutture di trasporto di gas o petrolio, è importante per garantirne il perfetto funzionamento e per prevenire incidenti che potrebbero avere conseguenze catastrofiche per l'ambiente e l'economia. L'esplorazione dei fondali però è un'attività rischiosa e complessa, oltre che molto costosa. Per questo già da molti anni si utilizzano veicoli subacuei a controllo remoto, che annullano i fattori di rischio per gli operatori. Gli impianti di trasporto di combustibili però viaggiano anche a profondità di diverse migliaia di metri, e ad una simile distanza non ci sono onde radio in grado di raggiungere i dispositivi. Per questoha realizzato all'interno del proprioun drone in grado di raggiungere ed esplorare in autonomia i fondali, raccogliendo dati ed immagini indispensabili per una corretta diagnostica. La guida del drone è affidata ad un avanzato algoritmo di intelligenza artificale, che lo rende autonomi in tutte le fasi della missione."Innovare è sicuramente la chiave da utilizzare tutte le volte che si ha a che fare con qualcosa di nuovo. La dimensione subacqua è, sevogliamo, l'equivalente dello Spazio che abbiamo affrontato anni fa", affermaper eseguire test e dimostrazioni specifici, si appoggia al porto di Trieste, che grazie alle recenti operazioni di cablaggio ad opera di Open Fiber, consente una connettività in banda larga indispensabile per uno sviluppo efficace del progetto."Il drone finché è sott'acqua è scollegato ma appena arriva ad un punto di contatto è fondamentale che possa collegarsi e trasferire idati. In questo caso i dati di missione ma, – spiega– anche e soprattutto, i dati relativi a ciò che può avere incontrato, alle problematiche riscontrate, eccetera. Deve essere gestito da operatori che sono molto distanti perché noi non portiamo mezzi navali, non andiamo ad aumentare l'utilizzo di mezzi navali, ma siamo permanentemente assenti sul fondo, per questo è fondamentale poter collegare il mezzo rapidamente con un operatore che magari è 500 km di distanza. Trieste ci offre la possibilità di testare realmente i nostri droni subacquei in un ambiente controllato che ci dà la possibilità quindi di di verificare l'intelligenza artificiale di testare tutti i meccanismi. Un palcoscenico che ci permette di portare clienti internazionali, Marine militari, di far vedere che cosa cosa siamo in grado di fare avendolo sviluppato noi da 25 anni a questa questa parte ed essendo diventati i numeri uno a livello di subacquea".