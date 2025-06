Ardian acquisisce portafoglio di 117 impianti fotovoltaici in Italia da E2E

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha, con una capacità totale di 116 MW, situati in varie regioni italiane e beneficiari di tariffe incentivanti del Conto Energia. Gli impianti vantano un track-record di oltre 10 anni e molti di essi sono stati recentemente ripotenziati e ammodernati con tecnologie Tier 1, che ne hanno migliorato l'efficienza operativa, l'affidabilità e la capacità installata complessiva.Questa operazione è in linea con la strategia di, focalizzata su asset rinnovabili brownfield con ricavi contrattualizzati tramite tariffe incentivanti o PPA di lungo termine. Questa acquisizione rafforza ulteriormente la presenza di ACEEF in Italia, che ora arriva ad avere una capacità di 400 MW complessiva del portafoglio italiano - composta di eolico, solare, idroelettrico e biogas - a cui si aggiungono oltre 400 MW in fase di sviluppo."Gli asset di E2E completano il nostro portafoglio eolico e idroelettrico esistente, apportando ulteriore diversificazione sia geografica che tecnologica - ha detto- La struttura evergreen di ACEEF ci consente di attuare un piano di creazione di valore di lungo periodo, attraverso iniziative di repowering, ibridazione e sviluppo greenfield. Sotto il controllo di ACEEF, puntiamo a migliorare ulteriormente le performance del portafoglio, grazie anche alla nostra piattaforma digitale OPTA e al nostro posizionamento distintivo sul mercato. L'obiettivo è espandere ulteriormente il portafoglio, facendo leva sulle solide competenze industriali della nostra piattaforma italiana, InEnergy. Siamo orgogliosi di avviare una partnership di lungo termine con E2E".