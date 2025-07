Unicredit, Buch (BCE) su Banco BPM e Commerzbank: monitoriamo ciò che succede

Unicredit

Banco BPM

Commerzbank

(Teleborsa) -, presidente del ramo di Vigilanza bancaria della, ha fatto sapere che Francoforte sta monitorando le operazioni diInterrogata nel corso di un'audizione al Parlamento europeo, per quanto riguarda l'offerta per, Buch ha dichiarato che la vigilanza bancaria della Bce "osserva molto attentamente" ma non prende posizione sui rilievi mossi dalla C, riguardo all'utilizzo del cosiddetto "" sui casi di aggregazioni bancarie."Ovviamente stiamo monitorando attentamente quello che sta succedendo. Qui è importante ricordare che noi e la Commissione abbiamo", ha sottolineato. "La Commissione Ue ha un dialogo con le autorità italiane relativamente alla concorrenza e alla libertà di movimento dei capitali e non voglio interferire con queste valutazioni", mentre la Bce guarda ai requisiti didelle banche. "Ma ovviamente monitoriamo", ha ribadito.La Commissione europea ha inviato una lettera all'Italia in cui esprime il suo parere preliminare secondo cui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025, che impone determinati obblighi all'entità risultante dalladerivanti dall'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, "potrebbe costituire una violazione dell'articolo 21 del(EUMR) e di altre disposizioni del diritto dell'UE".In merito alla vicenda, Buch ha voluto evidenziare che nella vigilanza bancaria Bce "non interpretiamo lein modo diverso in alcun modo". "Ovviamente, non parlo mai di casi individuali. Ovviamente noi monitoriamo attentamente ciò che sta accadendo", ha aggiunto. "Il nostro ruolo quando prendiamo decisioni sulle fusioni è ovviamente legato ai poteri che ci vengono conferiti dalla regolamentazione appropriata per valutare le implicazioni prudenziali delle fusioni", ha ribadito.