Fondo Cometa: creare strumento per investimenti dei fondi pensione nelle imprese italiane

(Teleborsa) - La previdenza complementare e in particolare i fondi pensione negoziali possono dare un contributo importante allo sviluppo economico e sociale del paese, se si riuscissero a superare le strozzature del mercato italiano, favorendo glicon una misura di politica economica che introduca uno strumento a protezione dei capitali investiti. Ne è convinto Riccardo Realfonzo, presidente del, che ha spiegato la proposta nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.La proposta parte dalla constatazione che la previdenza complementare investe poco nel paese e la. I dati COVIP evidenziano infatti che il sistema della previdenza complementare (fondi negoziali, casse, fondi aperti e PIP) raccoglie circa 223 miliardi di euro ma - oltre un 15% allocato nel debito pubblico italiano - solo il 5% viene investito nelle aziende del Paese, percentuale che scende al 3% per i fondi pensione negoziali."La previdenza complementaredell'Italia, ma si tratta di un potenziale sin qui poco sfruttato", dichiara Realfonzo, presidente del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero."Il punto è che abbiamo un, un tessuto produttivo composto essenzialmente di piccole imprese, e uno scarso sviluppo di strumenti di investimento diretto come private equity, private debt e fondi infrastrutturali - ha spiegato - Per queste ragioni, e nonostante alcune iniziative positive per spingere ad investire in Italia, la previdenza complementare continua a investire per lo più all'estero. È giunto il momento di ribaltare questo paradigma e provare ad attivare il risparmio previdenziale delle famiglie per promuovere maggiormente lo sviluppo del Paese, considerando che, come mostrano i dati OCSE, all'estero alcuni fondi pensione arrivano a investire addirittura fino al 50% delle risorse nelle economie nazionali".La proposta avanzata dal Fondo Cometa prevede la- che potrebbe vedere la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti - che raccolga quote di risparmio versate dai fondi pensione indirizzandole verso il tessuto produttivo italiano grazie alla presenza di un meccanismo di protezione dei rendimenti.