Fondo di risoluzione unico, nessun contributo previsto da banche nel 2024

(Teleborsa) - Il Single Resolution Board (SRB), agenzia UE indipendente che agisce come autorità centrale di risoluzione all'interno dell'unione bancaria, ha comunicato che i(SRF) al 31 dicembre 2023 rappresentavanoe hanno quindi raggiunto il livello-obiettivo di almeno l'1% dei depositi coperti covered in gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico. Tale importo comprende il sostanziale ritorno economico positivo ottenuto sui conti liquidità e sugli investimenti nel corso del 2023."Raggiungere il livello target per il Fondo di risoluzione unico èe per le banche europee, poiché fornisce un sostanziale fondo di crisi da utilizzare in caso di necessità", ha affermato il presidente dell'SRB Dominique Laboureix."Ciò significa anche che, nel 2024,, a meno che non siano utilizzati per sostenere una risoluzione efficace nel corso dell'anno", ha aggiunto.Pertanto, nel 2024 non verranno riscossi contributi annuali regolari dagli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'SRF, e i contributi verrannoo azioni di risoluzione che comportano il ricorso all'SRF, si legge in una nota.