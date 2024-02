GPI Cyberdefence si aggiudica in RTI una gara per Regione Emilia Romagna

GPI

(Teleborsa) - Il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa () guidato dall'operatore di telecomunicazioni Fastweb in qualità di società mandataria e con GPI Cyberdefence, società del Gruppo, tra i mandanti,2 della gara indetta dall'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici dellaper l'acquisizione diL'importo complessivo della gara ammonta a 40 milioni di euro per 36 mesi, la, si legge in una nota della società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità.È prevista ladi: Vulnerability Assessment e Vulnerability Management: pianificazione, esecuzione e gestione delle attività di prevenzione in materia di cybersecurity; Incident Response e Forensics; Security Advisoring: elaborazione e pianificazione di attività di diagnostica e verifiche di sicurezza."Questa aggiudicazione rappresenta un importante risultato per GPI Cyberdefence che va a fornire servizi di Cybesecurity a una regione tecnologicamente avanzata come l'Emilia Romagna, un risultato che consolida la posizione del Gruppo quale interlocutore primario per lo sviluppo di sistemi per la sicurezza digitale delle organizzazioni pubbliche e private - viene sottolineato - Un, fondamentale per una realizzazione efficace e sicura della transizione digitale della PA".