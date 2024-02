Storie In-Sostenibili: il podcast lanciato da Enav

(Teleborsa) - A partire da oggi su tutte le più note piattaforme digitali è, il nuovo podcast di, la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. Nelle 10 puntate, prodotte dae divise in due stagioni, si racconterannoattraverso testimonianze, interviste ed eventi di cronaca. Si toccheranno temi legati alla salute e sicurezza sul posto di lavoro e alla disabilità.Si parlerà di fast fashion, di città sostenibili, di controllo delle filiere produttive, di workaholic. Verranno messi in evidenza principi etici a cui le aziende non possono più sottarsi e quanto i comportamenti personali, prima di quelli collettivi, passino attraverso la conoscenza e la consapevolezza.L’: "Storie In-Sostenibili nasce dalla voglia di restituire qualcosa alla collettività in termini di consapevolezza e di cultura della sostenibilità senza essere autoreferenziali. I temi che raccontiamo sono oggi oggetto di attenzione e parte integrante dell’azione di Governo. ENAV è ormai considerata un’azienda all’avanguardia nello sviluppo sostenibile ma se vogliamo provare a produrre un reale cambiamento nella comunità in cui viviamo e operiamo è necessario pensare anche a un modo diverso di comunicare. L’obiettivo è quindi creare consapevolezza nei nostri comportamenti quotidiani. Il vero cambiamento passa attraverso le nostre azioni".Nella prima puntata, dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, si racconta la storia di Gabriele Di Guida, il ragazzo che il 10 aprile del 2019 ha perso la vita a 25 anni mentre era al lavoro in un’azienda di packaging. Sono in media tre al giorno gli italiani che perdono la vita per incidenti sul lavoro. Purtroppo, quello sulla sicurezza del lavoro è un tema troppo spesso vissuto come un mero adempimento formale, che non incide sull’aspetto più significativo: la cultura della sicurezza.