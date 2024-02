ALA, TP ICAP Midcap aumenta target price e conferma Buy

ALA

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha aumentato aper azione (da 20 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti ricordano che ieri ALA ha pubblicato i suoi risultati preliminari per l'anno fiscale 2023 e, "" con un fatturato di 233,1 milioni di euro (+47% su base annua compreso il 26% organico), significativamente al di sopra delle aspettative pari a 220,3 milioni di euro.Secondo il broker, leper ALA, sia per quanto riguarda la Distribuzione, dove il management riporta ancora un portafoglio ordini ben orientato che offre visibilità fino all'estate, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il contratto, il cui ramp-up dovrebbe essere significativo quest'anno"."Nonostante le recenti pubblicazioni del gruppo, le forti prospettive e la significativa visibilità, l'attuale valutazione di ALA rivela ancora", si legge nella ricerca.