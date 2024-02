Argentina conquista il primo avanzo finanziario ma è flop per Legge Omnibus

(Teleborsa) -, che a gennaio ha realizzato il suo, ma a prezzo della sonoraincassata dalledel Presidente Javier Milei, al suo rientro in patria dopo la visita in Israele e in Italia. Una sconf9itta che cuoce poiché nella legge erano contenute le maggiori riforme che il leader argentino voleva realizzare.L'Argentina ha registrato a gennaio un(circa 576 milioni di euro), registrando il primo risultato finanziario positivo Paese, ma se si considera il solo mese di gennaio occorre risalire al 2011.Secondo il report del Ministero dell'Economia,si è attestato 2.010 miliardi di pesos argentini (2.234 milioni di euro), mentre lehanno totalizzato 6.100 miliardi (6.830 milioni di euro), con un incremento del 256,7% su base annua.Risultati che fanno perno suattuato da Milei a partire dallo scorso dicembre, dopo la vittoria alle elezioni del suo partito La Libertad Avanza. Il Presidente ultraliberista ha infatti salutato con grande soddisfazione questo risultato, che pone il paese sulla strada del risanamento e della riapertura al dollaro. Milei ha infatti confermato che a giugno potrebbero cadere tutte le restrizioni contro la valuta statunitense, sottolineando "se finiamo di ripulire le passività remunerate della Banca centrale e realizziamo la riforma finanziaria, possiamo ripartire”.Una consolazione un po' amara per il Presidente argentino, che dall'altra parte si è visto bocciare in Parlamento la sua, contenente leper "rivoluzionare il Paese". Un flop cui ha contribuito l'ex presidente Mauricio Macri, che aveva assicurato i voti necessari e li ha fatti mancare in sede di approvazione, dopo che la legge aveva superato lo scoglio delle Commissioni ed era riuscita ad approdare in Aula.Quel che è certo è che ilche dovrà sanare, se vuole giungere a qualche risultato concreto, magari attraversonell'ambito dell'opposizione di centrodestra. La sua Legge Omnibus, anche nella sua versione ammorbidita, aveva sollevato la protesta di gran parte della società civile argentina, accusata da Milei di voler mantenere i privilegi e di essere ancora troppo legata al passato peronista di governi fallimentari e responsabili del crack delle finanze statali.