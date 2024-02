Ferretti, utile 2023 sale a 83,5 milioni di euro. Portafoglio ordini a 1,5 miliardi

Ferretti

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il 2023 conpari a 1.110,9 milioni di euro, in crescita del 11,5% rispetto ai 996,1 milioni del 2022, undi 169,2 milioni di euro, in aumento di circa il 21% rispetto al 2022 e con un margine del 15,2% (in crescita di 110bps) e undi 83,5 milioni di euro, in crescita del 38% rispetto al 2022,"Il 2023 di Ferretti Group è stato- ha commentato l'- Sottolineo la grande importanza della quotazione su Euronext Milan nel mese di giugno che ha registrato un forte riconoscimento positivo da parte della comunità finanziaria. I risultati che presentiamo oggi evidenziano una notevole crescita dei principali indicatori economico-finanziari e due record assoluti nella nostra storia recente: un portafoglio ordini che tocca quota 1,5 miliardi di euro e una marginalità del 15,2%, a conferma della solidità della strategia commerciale e industriale annunciata a marzo 2022"."Questi dati estremamente positivi daranno sostanza e qualità a un- ha aggiunto - Al Salone Nautico di Dusseldorf abbiamo presentato Riva El-Iseo, il primo motoscafo full electric con cui Riva inaugura il nuovo segmento E-Luxury, a testimonianza del continuo impegno da parte di Ferretti Group per una navigazione sempre più sostenibile".Nel 2023 laè stata pari a 1.120,4 milioni di euro, circa in linea con l'anno 2022, e con un significativo aumento rispetto all’anno precedente del segmento Composite yachts specialmente per le imbarcazioni sopra gli 80 piedi che ricordiamo godono di una profittabilità elevata in linea con quella del segmento Made-to-measure. Al 31 dicembre 2023 ilammontava a 1.491,1 milioni di euro, in crescita del 15,1% rispetto al 31 dicembre 2022 (1.295,6 milioni di euro).Per ilFerretti si aspetta ricavi netti nuovo in crescita a un tasso del 9,8-11,6%, EBITDA adjusted in crescita del 15,2-18,2% e un EBITDA margin adjusted in crescita di 80-90bps.A seguito delle dimissioni dei consiglieri Li Xinghao (amministratore non esecutivo) e Hua Fengmao (amministratore indipendente non esecutivo), per sopravvenuti impegni lavorativi e personali, con effetto dalla data odierna, il CdA ha, entrambi amministratori non esecutivi.