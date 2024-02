Mimit, Urso: "Riorganizzazione ministero per politica industriale vicina a imprese"

(Teleborsa) - "Per la prima volta la politica industriale ha come soggetto evidente le imprese e per la prima volta evidenzia le peculiarità dell'industria italiana". È quanto ha affermato ilnella conferenza stampa di presentazione dellaattuata per attuare il nuovo modello di politica industriale. "La riorganizzazione – ha aggiunto Urso – à avvenuta in 63 giorni vuol dire che abbiamo raggiunto un grado di efficienza che rispetto al passato stupisce le imprese e gli osservatori". La nuova organizzazione del ministero prevede 4 dipartimenti e 9 direzioni generali.garantire gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti (primo dipartimento); equipaggiarsi con le tecnologie fondamentali per le transizioni digitale e green (secondo dipartimento); munirsi di strumenti di tutela e di regole certe nella competizione (terzo dipartimento) e poter contare su una presenza e su una organizzazione territoriale che avvicini quotidianamente alle imprese le opportunità e gli strumenti del Ministero (quarto dipartimento).Ilper le politiche per le imprese è guidato dailper il digitale, la connettività e le nuove tecnologie fa capo a, ilmercato e tutela affidato sempre a Teti, mentre ilper i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza è affidato aDallo scorso assetto organizzativo,Negli uffici di gabinetto, due dei tre vice capo gabinetto e tre dei sei dirigenti sono donne. Nel complesso, all'esito della riorganizzazione, il 40% delle divisioni risulta guidate da donne.