Banco Desio, Standard Ethics migliora il rating di sostenibilità

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha(SER) dia "" dal precedente "EE-" con Outlook "Positivo". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Con l'adozione del nuovo Piano Industriale 2024-2026, la società ha garantito la(Environmental, Social, Governance) sia nei processi decisionali - come presenti nel Masterplan E(SG) - sia nella progettazione di prodotti e servizi a favore della clientela.Tra i principali target del Piano legati agli impatti diretti, la banca si è impegnata a raggiungere le zero emissioni nette al 2030, a promuovere la diversità e l'inclusione in azienda, nonché a aderire ai principali framework internazionali in materia di finanza sostenibile. Prosegue il percorso diLaextra-finanziaria è allineata alle best practice di settore. Diffuso l'uso di policy volontarie sui temi di Sostenibilità.