Ferretti, il calendario finanziario del 2024

Costruttore di yacht di lusso

Ferretti

(Teleborsa) - Ilha reso note le date previste nel corso del 2024 per l'approvazione dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli azionisti.Inoltre, il management diha segnalato che in occasione della divulgazione dei risultati, sono previste appositecon la comunità finanziaria, i cui dettagli saranno specificati in seguito.CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2023CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024