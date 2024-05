Eventi e scadenze del 16 maggio 2024

Martedì 07/05/2024

Martedì 14/05/2024

Mercoledì 15/05/2024

Giovedì 16/05/2024

(Teleborsa) -- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Veronafiere - 22ª edizione dell'Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica. Parteciperà il Ministro Giorgetti (in videocollegamento) e ci saranno presidenti, CEO e vice presidenti delle associazioni italiana dell'industria automobilistica ANFIA, Federauto, Motus-E, ANIASA e UNRAE- Parigi - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Sfruttare la finanza sostenibile per la crescita, l'innovazione e la transizione verso l'emissione netta zero"- Firenze - 15ª edizione della manifestazione, dal titolo "Etica e sicurezza sul lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale" organizzata dai Consulenti del Lavoro. Intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra i partecipanti i Ministri Bernini, Calderone, Fitto, Locatelli, Roccella, Sangiuliano, Tajani e Zangrillo09:30 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - La Conferenza "Accelerating the Transition in the Maritime and Aviation Sectors: the EU Renewable and Low-Carbon Fuels Alliance Conference in Italy" è promossa da Intesa Sanpaolo e Fincantieri. Interverranno, tra gli altri, i CEO di Fincantieri, Gruppo Save, RINA e il ministro Urso10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - maggio 202410:00 -- Montecitorio - Presentazione della seconda edizione della prossima "Giornata della Ristorazione - Per la cultura della ospitalità italiana". Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Lollobrigida e Urso, il Presidente della Camera, Fontana e il Presidente di FIPE-Confcommercio, Stoppani11:00 -- Fiera Milano - Presentazione dell’impianto fotovoltaico di Fiera Milano, uno dei più grandi installati su tetto d’Europa. Interverranno, tra gli altri, Renato Mazzoncini, AD di A2A e Francesco Conci, AD e DG di Fiera Milano12:00 -- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra Suzanne Clark, presidente della Camera di commercio USA17:30 -- Sapienza Università di Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia in occasione dell'XI edizione della Giornata del Laureato- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023