Fondazione CRT consolida quota in Generali dopo uscita da Banco BPM

(Teleborsa) - Con i soldi raccolti dalla cessione della quota in, 140 milioni di euro di cui 80 milioni di plusvalenza,ha, così da accrescere il flusso di dividendi, che insieme ade Mundys costituiscono la parte più consistente delle risorse che mettiamo a disposizione del territorio". Lo dice il presidente Fabrizio Palenzona in un'intervista a, sottolineando che la quota nella compagnia assicurativa resta "".In merito alla dimissione della quota nella banca, ha detto: "Ho messo in pratica quanto suggeriva Enrico Cuccia: vendi, guadagna e pentiti. Grazie all'abbiamo quasi triplicato l'investimento".Sulla presentazione della lista del CdA da parte del consiglio di amministrazione di UniCredit, già oggetto di critiche , ha detto: "Di UniCredit siamo fondatori e la nostra partecipazione non è in discussione. La nostra. Un processo che non sia in linea con le best practice di mercato e con le linee guida della CONSOB non è nell'interesse di UniCredit. Il ritiro dalla lista del CdA di chi aveva gestito il processo ha certamente contribuito a mitigare la nostra posizione critica".A una domanda sul, ha risposto: "È innegabile che il disegno di leggetra gli investitori quanto alla sua applicabilità proprio riguardo alle liste del consiglio. Comportamenti come quelli da noi denunciati spiegano le ragioni della necessità di disciplinare questo strumento. Per un giudizio compiuto, comunque, bisognerà attendere i decreti delegati al governo".