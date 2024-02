Italia, BofA vede decelerazione della crescita nel primo semestre 2024

Bank of America

(Teleborsa) - Nel secondo semestre del 2023 c'è stata una sovraperformance dei paesi periferici rispetto ai paesi core dell'Eurozona. Mentre i dati economici tedeschi ultimamente hanno sorpreso al ribasso, per quelli italiani vale il contrario: la, ile il sentiment è migliorato ultimamente. Lo fa notarein una ricerca sull'economia italiana, in cui migliora le previsioni sul PIL italiano allo 0,5% per il 2024 (+14 punti base) e conferma il +1,1% per il 2025.Tuttavia, gli analisti mantengono l'idea che la, prima di riaccelerare verso il trend nel 2025. Ciò dovrebbe riflettere la graduale eliminazione del, l'effetto ritardato della trasmissione della, la scarsa trazione della(una Germania debole non non aiuta) e una parziale ripresa del reddito reale (l'inflazione italiana dovrebbe nuovamente aumentare nel primo semestre a causa degli effetti base energetici).Guardando al di là dei miglioramenti principali, lanel 2023 a causa dei ritardi nell'attuazione. Inoltre, l'incertezza geopolitica potrebbe incoraggiare. I rischi aziendali derivanti dal rimborso dei prestiti garantiti dallo Stato contro il Covid emergono anche in un contesto di mercato del credito più ristretto. Nel mercato del lavoro, il rallentamento deve ancora essere affrontato e il calo post-COVID della popolazione in età lavorativa pone problemi di sostenibilità a medio termine.