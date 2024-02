Perlios, Palenzona: "Ci vuole socio stabile come ION. Pignataro utile al Paese"

(Teleborsa) -, ancora in corso ad un anno di distanza dagli accordi siglati fra il gestore di fondi Davidson Kempner e la ION di Andrea Pignataro. E' quanto afferma, Presidente della Fondazione CRT, in una lunga intervista a Il Sole 24 Ore. "e assicura un contributo allo sviluppo,", afferma Palenzona, che si esprime positivamente sullo strumento del golden power a tutela delle aziende sistemiche e dell’interesse nazionale."Proprio in questo senso", rimarca Palenzona, aggiungendo "vogliamo crescere ed esportare la nostra esperienza. Ie con ION possiamo giocare la partita per diventare protagonisti europei del settore"., il Presidente della Fondazione CRT spende parole lusinghiere, definendolo "che, tra l'altro, non se la tira. Imprenditore, manager e scienziato assieme. Con una passione per la ricerca e i giovani'.Palenzona ha ricordato che si parla di "uno che ha iniziato da zero e oggi ha un gruppo industriale innovativo con un enterprise value di oltre 45 miliardi e un ebitda di oltre 2" ed "a credere in lui sono le principali istituzioni finanziarie del mondo", quindi. È convinto che attraverso una ricerca “verticale e coordinata” l’Italia abbia ancora l’opportunità di dire la sua nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e nella gestione dei dati, settore dove anche l’Europa ha perso il treno", sottolinea Palenzona, aggiungendo "un colloquio con l’umano Andrea piuttosto che con il transumano Elon Musk".