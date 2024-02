Quaestio SGR amplia il team di gestione con tre nuovi ingressi

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, società italiana indipendente che gestisce circa 14 miliardi di euro a fine 2023, ha: Francesco Rossi fa il suo ingresso nel Team Multi Asset in qualità di Senior Portfolio Manager riportando a Christian Prinoth, Chief Investment Officer; Alberto Biscaro entra nel Team Credito guidato da Federico Valesi, in qualità di Senior Portfolio Manager e Michele Romano entra in qualità di Senior Portfolio Manager Private Asset riportando ad Alessandro Potestà, Amministratore Delegato e Responsabile per i Private Asset.L'ampliamento dei team di investimento si inserisce neldi Quaestio SGR, avviato con la nomina di Alessandro Potestà nel ruolo di AD nel luglio scorso. I tre professionisti saranno basati negli uffici di Milano all'interno del team di investimento di Quaestio che oggi contadal 2019 al 2024 è stato Lead Portfolio Manager in Euromobiliare Advisory SIM. In precedenza, ha lavorato in Fideuram Investimenti SGR e Pioneer Investment Management Dublino.ha ricoperto diversi ruoli in ambito Fixed Income presso banche d'investimento () e asset manager (Pramerica SGR) con focus sul mercato high yield europeo.ha ricoperto diverse posizioni nella gestione di special situation e finanza strutturata pressoe Dea Capital; in precedenza, è stato Proprietary Trader presso