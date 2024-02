AMCO ottiene due certificazioni su benessere e anticorruzione

(Teleborsa) -si aggiudicacon validità triennale, nell’ambito della propria strategia di Sostenibilità. La prima è ladi via San Giovanni sul Muro 9, situata all’interno del Business Campus “The Bridge”, che segue di un anno la certificazione LEED Gold.Si tratta di unarilasciata dal, che valorizza la salute in azienda come un sistema interconnesso, dove la progettazione interna, la gestione degli spazi e l’ubicazione del sito mirano alla promozione del. I rating system di Fitwel valutano vari aspetti, quali: location, accesso al building, spazi esterni e interni, qualità dell’acqua, piano di gestione emergenze. La progettazione degli spazi interni della sede milanese di AMCO è stata curata da, società specializzata in progettazione integrata che nel 2024 celebra 30 anni di attività.AMCO ha poi ottenuto, lo standard internazionale per i sistemi di, a conferma della piena conformità del framework anticorruzione agli standard ISO e del costante impegno nel prevenire i fenomeni corruttivi, sia nei processi di core business sia in quelli di governo e supporto connessi. L’ottenimento della certificazione testimonia l’importanteche ha coinvolto tutta la governance, i processi e le persone di AMCO e contribuisce al miglioramento continuo del suddetto framework, già strutturato nel tempo, all’incremento dell’efficacia delle misure volte al contrasto di ogni forma di corruzione e maladministration, nonché alla diffusione di una cultura di integrità, trasparenza e legalità.