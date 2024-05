Talea Group lancia la sua private label a marchio Farmaè

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha. La nuova linea di prodotti "Farmaè - È fatta per te" è composta da integratori di alta qualità, da utilizzare per risolvere le diverse problematiche legate alla salute e al benessere.La creazione di "Farmaè - È fatta per te" consentirà a Talea Group di valorizzare i ricavi commerciali e, unitamente all'ottimizzazione dei costi grazie al controllo diretto sulla produzione, si legge in una nota.I nuovi integratori a marchio Farmaèin private label già di proprietà del Gruppo (Gooimp, Best Body e VitaminCompany) e consentiranno a Talea Group di sviluppare nuove logiche di prodotto sul mercato."Come già annunciato al mercato, c'è la volontà di continuare a creare valore anche attraverso una strategia di sviluppo di private label per l'Area Consumers, finalizzata a un nuovo ingaggio sul consumatore e al miglioramento della marginalità - ha commentato, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group - Lo sviluppo di nuove logiche di prodotto e dell'area Industrial, unitamente all'espansione delle piattaforme e-commerce e al consolidamento del posizionamento di Valnan sul mercato, ci consentiranno ci continuare a crescere in maniera sostenibile".