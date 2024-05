Decarbonization Nexus, Snam: selezionate le cinque startup vincitrici

(Teleborsa) - Snam ha selezionato le cinque startup vincitrici che parteciperanno al processo di accelerazione della, acceleratore aziendale su scala globale dedicato alle tecnologie dell'idrogeno e della decarbonizzazione, che mira a sostenere le startup e le PMI attive nel settore. Il programma, con un focus su 7 aree lungo la catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione all'uso finale, che quest'anno si è tradotto nellaha visto la candidatura di più di 50 startup provenienti da tutto il mondo.L'obiettivo – spiega Snam in una nota – è identificare le tecnologie più promettenti che potrebbero supportare Snam ma anche l'intera filiera nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione.Larichiama il concetto di connessione e collaborazione da sempre valorizzato attraverso il programma, la cui edizione di quest'anno sarà supportata da tutte le aziende del Gruppo Snam.Le startup selezionate, operanti lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno e, più in generale, della decarbonizzazione quali produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzi finali delle tecnologie presentate sono: la svedeseche propone una tecnologia innovativa che crea barriere ultra-dense nelle leghe metalliche; l'olandese, che ha presentato una batteria a flusso idrogeno-bromo in grado di immagazzinare energia su lunghe durate; la francese, che ha introdotto una soluzione per produrre idrogeno attraverso un processo di plasmalisi del metano; la tedesca, in grado di offrire una soluzione integrata che converte elettrochimicamente idrogeno o biogas in elettricità e CO2 ad alta purezza; l'americanache ha illustrato una forma innovativa di pirolisi del metano che converte il gas naturale in idrogeno e carbon black.durante la prima si impegneranno per due mesi con il team HyAccelerator e i suoi partner per una conoscenza reciproca, approfondimenti tecnici e sessioni di mentoring; durante la seconda, due dei cinque vincitori continueranno il viaggio per quattro mesi attraverso l'analisi di un caso d'uso dell'applicazione tecnologica della startup nell'ecosistema Snam.Le startup partecipanti beneficeranno di unda parte di esperti nel settore, nonché per due delle cinque delper una durata complessiva di sei mesi.