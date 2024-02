Borsa Italiana, ricerca azionaria su small-mid cap in crescita ma rimane limitata

EQUITA

(Teleborsa) - Dal 2013 al 2023, 15 player hanno abbandonato l'attività die 17 broker hanno abbandonato la loro attività disu. È quanto emerge dall' Osservatorio sui Mercati dei Capitali realizzato dain collaborazione con Università Bocconi.Scendendo nei dettagli, 13 broker esteri e 2 italiani hanno interrotto l'attività di Equity Research. Dal 2013 ilè passato da 22 a 10 nel 2023, con un calo netto di -10 per i broker stranieri e di -2 per quelli italiani.Per numero di broker Equity Research, il 2023 ha visto gli stessi operatori del 2022, con unain linea con l'anno precedente (broker italiani 45,5%; broker esteri 54,5%).Il numero di operatori che svolgono attività disul mercato italiano è passato da 29 nel 2013 a 15 nel 2023. Ha subito una sostanziale riduzione, con una diminuzione di 7 operatori esteri e 10 player italiani che hanno cessato la loro attività nel periodo, e solo 3 nuovi broker italiani sono entrati nel mercato.La(capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro) è leggermente superiore nel 2023, al 35,2% contro 32,3%, ma rimane "limitata in termini di copertura assoluta e liquidità", si legge nel rapporto.Ladi mercato nel 2023 mostra che l'attività di copertura si è concentrata principalmente sulle società più grandi di 2,5 miliardi di euro, che rappresentano il 44% del totale delle società coperte. Nel 2023 è aumentato il livello di copertura sulle imprese con capitalizzazione di mercato inferiore a 1.000 milioni di euro