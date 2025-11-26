EQUITA, a Milano l'ultima tappa delle conference dedicate alle "Italian Champions"

(Teleborsa) - Al via domani, giovedì 27 novembre, a Milano
, la seconda edizione della "Mid Cap Conference"
di EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan. L'evento vedrà la partecipazione di più di 50 investitori istituzionali, che incontreranno sette tra le principali emittenti italiane: Ariston Group
, De' Longhi
, GVS
, Intercos
, LU-VE
, Moltiply
e Technoprobe
.
"In questi mesi l'Italia ha guadagnato in credibilità rispetto agli altri principali Paesi europei - ha commentato Domenico Ghilotti, co-responsabile del Research Team di EQUITA
- Il recente miglioramento del rating e le iniziative in atto sul mercato domestico ci fanno guardare alle società quotate, e in particolare alle mid caps, con fiducia. Un messaggio incoraggiante proviene dai tassi di crescita degli utili per azione delle quotate italiane, che nell'ultimo decennio hanno superano di gran lunga quelli degli altri Paesi e che vediamo confermarsi su livelli interessanti anche nel 2026. Le Italian Champions restano una interessante opportunità d'investimento, con multipli di mercato inferiori alla media storica e, dunque, soggette a un potenziale re-rating".
L'evento torna a Milano dopo gli appuntamenti di Parigi, Londra, Francoforte e - più recentemente - Dubai ed Abu Dhabi. EQUITA chiude il 2025 con all'attivo 10 conferenze
dedicate agli investitori, organizzate nelle più importanti piazze finanziarie globali.
"Il 2025 è stato un anno importante per EQUITA, con più di 10 conferenze - di cui 6 dedicate alle Italian Champions - organizzate nelle più importanti piazze finanziarie globali - ha aggiunto Luigi de Bellis, co-direttore generale di EQUITA
- Quest'ultima tappa dell'anno, a Milano, con la Mid Cap Conference segue le due recenti giornate organizzate negli Emirati Arabi con sei società quotate. Aver portato per la prima volta l'eccellenza italiana a Dubai ed Abu Dhabi ci rende particolarmente orgogliosi in quanto consolida il successo del nostro format della "Italian Champions Conference" che anche quest'anno ha toccato le piazze di Parigi, Londra e Francoforte".