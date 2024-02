Elica, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Elica

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 2,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo la diffusione dei risultati 2023 Gli analisti scrivono che, dopo aver raggiunto gli obiettivi e i fattori abilitanti del piano 2021-23, Elica si concentrerà nel 2024 sul(offerta prodotti, rete distributiva, brand awareness), anche a discapito dell'erosione del margine EBIT.Il management ha indicato a ricavi 2024 stabili, con un margine EBIT in contrazione. L'azienda vede il 2024 comedurante il quale completerà il riposizionamento per cogliere le opportunità, poiché si prevede che il mercato riprenderà la crescita nel settore della cucina e dei motori nel 2025 e nel 2026.Intesa Sanpaolo hadi 130 punti baseo del 30,7% rispetto alle stime precedenti. Prevede per il FY25-26 una crescita annua dei ricavi del 5% e un'espansione del margine EBIT di 110 pb nel FY25 e di 90 pb nel FY26.