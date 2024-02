Euronext Milan, 92% degli investitori istituzionali sono esteri

EQUITA

(Teleborsa) - Nel 2023 glihanno rappresentato ilsu Euronext Milan (mercato primario), confermando il fatto che nessuna delle IPO dal 2018 è stata aperta agli investitori retail. È quanto emerge dall' Osservatorio sui Mercati dei Capitali realizzato dain collaborazione con Università Bocconi.Guardando al mercato secondario, ilnel capitale delle società incluse nel FTSE All-Share rimane stabile rispetto al 2021 (13% nel 2023 vs 13% nel 2022), mostrando che la natura degli investitori in società nel FTSE All-Share si è mantenuto sostanzialmente stabile nel periodo in esame.Glirappresentano ildel totale degli investitori istituzionali nelle società quotate incluse nel FTSE All-Share, contro il 91% nel 2022.L'Osservatorio ricorda anche che, secondo il Capital Market Review of Italy 2020 dell'OCSE, il mercato italiano mostra uneuropei selezionati: Francia, Germania, Finlandia e Norvegia si attestano tutti a circa il 20%; la Svezia è a circa il 50%; la Spagna è a circa il 10%.Inoltre, viene fatto notare che le partecipazioni deiin ambito azionario rappresentano solo il 20% del totale, con le partecipazioni nell'azionario italiano che ammontano solamente allo 0,9%.