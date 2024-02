Mediobanca corre in Borsa con upgrade UBS

Mediobanca

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per, la maggiore banca d'affari italiana, dopo che gli analisti dihanno migliorato a "" da "Neutral" lasul titolo, alzando anche ilper azione (dai precedenti 13,1 euro).Il broker sottolinea "il focus sull'attività di, il profilo difensivo NII e glicon uno yield 24-26 del 13%.Intanto,- la holding della famiglia Del Vecchio - hatra il 9 e il 14 febbraio, secondo un filing di Borsa. La vendita è stata attuata per restare sotto il 20%, quota che avrebbe superato con il buyback., con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,42 e successiva a quota 12,75. Supporto a 12,1.