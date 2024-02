MPS corre in Borsa su rumors di ulteriore collocamento da parte del MEF

Banca Monte dei Paschi di Siena

Equita

Banca MPS

(Teleborsa) -, con gli investitori che scommettono su un. Stamattina Bloomberg ha scritto che il governo italiano sta valutando la possibilità di vendere una partecipazione fino al 10% nell'istituto di credito, nel tentativo di ridurre il debito e facilitare il consolidamento nel settore bancario.Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che possiede circa il 39% della banca, starebbe valutando l'operazione attraverso un, collocando le azioni sul mercato come accaduto a novembre (quando ha venduto il 25% per 920 milioni di euro). La vendita potrebbe avvenire già ad aprile, hanno detto le fonti, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva.La decisione finale dipenderà dalle, hanno detto le fonti a Bloomberg, aggiungendo che i recenti ottimi risultati di MPS potrebbero rendere più semplice il processo di vendita."Il piazzamento di una quota di circa il 10% da parte del MEF potrebbesul titolo", scrivono gli analisti di, i quali tuttavia sottolineano che "come osservato nel caso del primo piazzamento, il mercato nell'attuale contesto possa assorbirlo con relativa facilità".Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,682 e successiva a 3,855. Supporto a 3,509.