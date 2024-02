SosTravel.com strappa in Borsa dopo accordo commerciale con Costa Crociere

SosTravel.com

(Teleborsa) -a Piazza Affari per il titolo, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, dopo che ha sottoscritto unper fornitura del servizio di Lost LuggageConcierge (LLC) per i clienti Costa Crociere in esclusiva per il 2024 e rinnovabile per il 2025 e 2026.Il servizio LLC sarà incluso in modalità predefinita per tutti idi Costa Crociere in partenza dall'Europa, che acquisteranno tramite i canali Costa Crociere la crociera e lo spostamento aereo. Tali clienti saranno assistiti da SosTravel, in caso di smarrimento del bagaglio, con il rintracciamento e la riconsegna a bordo della nave del proprio bagaglio entro 48 ore.Questo accordo - si legge in una nota - consente a SosTravel di lanciare i servizi tracciamento e riconsegna dinamica dei bagagli su nuovi canali di venditaraggiunti che provengono dal mercato crocieristico, frutto anche degli investimenti in corso con riferimento alla forza commerciale dedicata alla business unit "servizi al viaggiatore".A livello economico-finanziario, SosTravel prevede che l'accordo porti nel 2024 un, rispetto al dato di 734.794 euro, contenuto nella relazione annuale al 31 dicembre 2022.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,247 e successiva a quota 1,357. Supporto a 1,137.