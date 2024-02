Deutsche Bank alza target su BPER, Sondrio e Credem. Più selettività tra banche

Deutsche Bank

Banca Monte dei Paschi di Siena

Credem

Intesa SanPaolo

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Banca Generali

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Isono riusciti a sorprendere positivamente il mercato, con le banche in testa al panel (+6% rispetto ai concorrenti UE nella stagione degli utili) grazie ad una combinazione di NII più elevato e aumento delle distribuzioni, uno. Lo affermano gli analisti diin una ricerca sul tema, in cui suggeriscono di passare dall'acquisto del settore a quello dei singoli nomi, visto il mutamento dello scenario.Degli 11 titoli che hanno pubblicato i conti, sei hanno migliorato i loro obiettivi di distribuzione: laè stata, che punta a un dividendo in contanti superiore al 13% nel 2025 ed è, ad avviso del broker, l'unica banca per la quale i capital return aggiornati rappresentano un elemento chiave della storia azionaria.Sebbene il(49 pb) sia stato in media inferiore alle aspettative, si osservano, con le banche che aumentano la copertura dei crediti inesigibili, segno che il processo di recupero è ora più impegnativo. Inoltre, alcuni degli operatori che storicamente hanno riportato i migliori track record in termini di qualità degli asset () stanno iniziando ad aumentare la copertura degli Unlikely to Pay come modo per prepararsi a un deterioramento della qualità degli asset. Con un costo del rischio ancora previsto intorno ai 50 pb nel 2024, Deutsche Bank non vede comunque alcun potenziale upside derivante dalla qualità degli asset nei prossimi anni.Gli analisti rimangono convinti che gli investitori dovrebberoin un contesto di previsto calo dei tassi e di potenziale peggioramento della qualità degli attivi. Ritengono che la resilienza del modello di business dovrebbe prevalere rispetto alla crescita del l'utile "headline". Pertanto, suggeriscono di darealle banche con modelli di business integrati (e Credem), reti di distribuzione specializzate e solidi track record di qualità degli asset. Pensano che MPS rappresenti una storia azionaria molto interessante che, dopo il 4° trimestre, è ancora più allettante in termini di rendimento del capitale e profilo di rischio - nonostante sia ancora scambiato a multipli bassi ingiustificati.Deutsche Bank hasu(4,3 euro per azione da 3,9 euro, Hold), su(7,1 euro per azione da 6,3 euro, Hold), su(10,8 euro per azione da 10,1 euro, Buy), su(36,9 euro per azione da 36,3 euro, Hold), su(12 euro per azione da 11,4 euro, Buy).