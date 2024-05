Banche italiane, Scope: condizioni operative favorevoli, rischi contenuti da crediti fiscali

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Con condizioni operative migliori del previsto, il. Tuttavia, persistono rischi latenti, come evidenziato dagli sviluppi relativi ai crediti fiscali dei bonus. Lo affermain un report sul tema."Le banche italiane hanno mostrato il primo calo trimestrale del margine di interesse netto dal primo trimestre del 2021 poiché l'effetto positivo degli aumenti dei tassi si è affievolito - ha affermatoper le banche italiane - Il calo medio è dovuto a una combinazione di margini più bassi e, ancora una volta, di volumi di prestito in calo. Vediamo che questa tendenza continuerà, anche se escludiamo un forte calo nel 2024. Anche se abbiamo, le banche continuano a generare forti profitti".La crescita dei ricavi nel primo trimestre è stata guidata dal, che riflette il crescente slancio delle vendite di prodotti di gestione patrimoniale, assicurativi e di pagamenti. La crescita delle spese, nel frattempo, è stata contenuta e il costo del rischio ha raggiunto un nuovo minimo di 33 punti base, riflettendo la solida performance dei prestiti.Le banche italiane del campione -- hanno realizzato nel primo trimestre un. Boratti non si aspetta che le banche raggiungano i risultati del 2023 quest'anno, ma ritiene che potrebbe esserci un vantaggio derivante da una, ritardi nei tagli dei tassi della BCE e un deterioramento meno grave della qualità del credito.Secondo Scope Ratings, la modifica del governo alha fugato i timori di una piena proroga retroattiva della scadenza dei crediti d'imposta legati agli ecobonus. Tuttavia, il rischio di un intervento politico rimane elevato. L', ma le perdite derivanti da tale esposizione saranno contenute.Ci sono alcuni segnali di deterioramento della qualità degli asset, ma questo rientra nelle aspettative. I parametri relativi alla qualità del credito rimangono solidi a tutti i livelli. I flussi di(NPE) sono limitati e irimangono al di sotto dei budget delle banche per l'anno fiscale 2024. Il rapporto medio dei crediti deteriorati lordi è rimasto stabile per la maggior parte delle banche; la media è aumentata di soli 10 punti base."Continuiamo ad aspettarci unpoiché l'impatto dei maggiori pagamenti di interessi inizia a colpire i mutuatari più vulnerabili - ha affermato Boratti - Ma le banche sono ben preparate a questo, poiché tutte hanno previsto tassi di default più elevati rispetto al 2023, prevedendo al contempo un costo del rischio annuale stabile grazie agli accantonamenti preventivi e all'elevata copertura".Secondo Scope Ratings, le banche italiane hanno continuato ade ciò potrebbe. I coefficienti CET1 sono aumentati ulteriormente al 15,3% nel primo trimestre. Ingenti eccedenze di capitale potrebbero essere utilizzate per rafforzare le posizioni di mercato, anche attraverso fusioni e acquisizioni, anche se Boratti afferma che gli attuali prezzi di mercato hanno reso impraticabili le acquisizioni a buon mercato mentre le autorità di vigilanza chiedono un accumulo di capitale.