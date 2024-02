Mondo TV firma tre accordi per distribuzione della propria library

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha comunicato la conclusione di "che confermano la fase positiva nella".La società ha sottoscritto in Italia un accordo conper la commercializzazione di diversi titoli classici non di animazione delle properties Mondo Tv. È stato inoltre formalizzato un accordo con il canale nazionale delleper la distribuzione di alcuni titoli di animazione. La società ha infine concluso un contratto con la società turca Fauna per una cooperazione inI contratti sopra menzionati porteranno nelle casse di Mondo Tv "unaa fronte della cessione temporanea dei relativi diritti di licenza", si legge in una nota.