Novavax risolve la controversia con Gavi sui vaccini Covid

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, e Gavi, la Vaccine Alliance che aiuta a vaccinare persone in paesi svantaggiati, hannorelativo all'accordo diper il prototipo didi Novavax (NVX-CoV2373). Questo accordo pone fine all'arbitrato pendente relativo all'APA, originato dai ritardi di Novavax nella consegna dei vaccini.Secondo i termini, Novavax ha effettuato un pagamento iniziale di 75 milioni di dollari a Gavi e ha accettato di effettuare pagamenti differiti di 80 milioni di dollari all'anno fino al 31 dicembre 2028, dovuti in rate trimestrali per unL'obbligo di cassa annuale di Novavax verrebbeannuale di 80 milioni di dollari, che potrebbe essere utilizzato per vendite qualificate di qualsiasi vaccino della società finanziato da Gavi per la fornitura a paesi a basso e medio reddito."Novavax è lieta di aver raggiunto questo accordo con Gavi poichéverso la nostra missione condivisa di garantire un accesso equo a vaccini sicuri ed efficaci - ha affermato il CEO John Jacobs - Siamo ansiosi di avviare una partnership a lungo termine con Gavi per garantire l'accesso continuo al nostro vaccino anti-COVID-19 a base proteica e non mRNA."