Recordati, ricavi superano 2 miliardi di euro nel 2023. Slancio anche nel 2024

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 2.082,3 milioni di euro, in aumento del 12,4% rispetto al 2022, o +14% a perimetro omogeneo e a cambi costanti (+9,6% escludendo l'impatto della Turchia), in linea con la parte alta dell'intervallo di guidance rivista al rialzo a maggio del 2023. L'è stato pari a 769,6 milioni, in aumento del 14,4%, e con un'sui ricavi del 37,0% (rispetto al 36,3% nel 2022), riflettendo la maggiore leva operativa.L'è stato pari a 524,6 milioni di euro nel 2023, al di sopra dell'intervallo di guidance, in aumento del 10,8% rispetto all'anno precedente, con un'incidenza sui ricavi del 25,2%, beneficiando sia di una performance operativa positiva che di una minore aliquota fiscale. L'è stato pari a 389,2 milioni di euro nel 2023, in aumento del 24,6%."Il 2023 è stato udella nostra strategia di crescita a lungo termine, frutto del costante impegno di tutti i collaboratori del Gruppo - ha commentato l'- Abbiamo registrato una forte crescita in entrambi i nostri segmenti, Specialty & Primary Care e Rare Diseases, con una crescita organica a doppia cifra che ci ha permesso di generare, per la prima volta, ricavi superiori alla soglia dei 2 miliardi, nonostante l'effetto avverso dei cambi"."Abbiamo sostenuto margini tra i livelli più alti del settore, assorbendo l'impatto dell'inflazione, e intendiamo continuare su questa strada - ha aggiunto - A fronte del forte andamento del business, siamoper il 2024 e il 2025 e di continuare a creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".Ilal 31 dicembre 2023 è stato pari a 1.579,4 milioni di euro, o circa 1,96 volte l'EBITDA (pro-forma, assumendo il contributo di Avodart e Combodart/Duodart per 12 mesi), rispetto al debito netto di 1.419,9 milioni al 31 dicembre 2022.Recordati prevede che il "" del business continui, riflettendosi nei seguenti obiettivi finanziari per l': ricavi netti compresi tra 2.260 e 2.320 milioni di euro; EBITDA compreso tra 830 e 860 milioni di euro; margine del +/-37%; utile netto rettificato compreso tra 550 e 570 milioni di euro.Come annunciato precedentemente, con l'attuale portafoglio, il gruppo prevede di realizzare ricavi superiori a 2,4 miliardi di euro nell', mantenendo un margine EBITDA del +/-37%. Gli elementi chiave della strategia rimangono invariati, combinando la crescita organica con operazioni mirate di M&A e Business Development, investendo per sostenere la crescita e mantenendo un bilancio solido.