TXT e-solutions, ricavi 2023 salgono a 224 milioni di euro grazie a contributo M&A

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a circa 224 milioni di euro, in crescita di circa il +48% rispetto ai 150,8 milioni di euro del 2022. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti di circa il +12% e le acquisizioni hanno contributo per circa 56 milioni di euro. I ricavi internazionali complessivi rappresentano circa il 20% dei ricavi totali del 2023.La divisioneha registrato ricavi per 43 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto al 2022. La divisioneha registrato ricavi per 35 milioni di euro, in crescita del 59%. La divisioneha registrato ricavi per 147 milioni di euro, in crescita del 62%.L'è stato di circa 31,5 milioni di euro, pari al 14,1% dei ricavi, in crescita di circa il +42% rispetto al 2022 (22,3 milioni di euro)."Registriamo risultati storici per il Gruppo TXT, con una top-line consolidata che supera per la prima volta abbondantemente 200 milioni di euro e marginalità operativa (EBITDA) superiore a 30 milioni di euro, quasi 4 volte il risultato consolidato del 2020. Crescita organica 12%, superiore alle media del settore. Risultati importanti, che sono frutto del piano di diversificazione e delle sinergie tecnologiche e commerciali generate dell'ecosistema di gruppo", ha commentato il"Il contributo maggiore alla crescita proviene dalla divisione Digital Advisory - ha aggiunto - Questo settore è destinato a continuare a crescere, supportato da un significativo backlog e dache rafforzeranno ulteriormente l'offerta. Registriamo eccellenti performance anche nel segmento aerospace & defence, sia nei servizi che per l'incremento dei ricavi da licenza. Abbiamo ampliato il nostro portfolio prodotti attraverso acquisizioni mirate e diversificato l'offerta nel settore Space Economy, con l'apertura di laboratori a nord di Milano".