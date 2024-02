BCE, Nagel: anche se molto allettante, è troppo presto per tagliare i tassi

(Teleborsa) - "L'attuale andamento dei prezzi rappresenta sia un successo che una sfida per il Consiglio direttivo della BCE. Un successo perché la nostra politica monetaria restrittiva sta avendo l'effetto desiderato e il tasso di inflazione sta diminuendo. Ma anche una sfida poichée il viaggio verso questo obiettivo non procederà da solo". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un discorso a Francoforte."Il livello dei tassi di interesse che abbiamo raggiunto dovrebbe essere sufficiente a spingere il tasso di inflazione al 2% nel medio termine, a condizione di mantenere i tassi di interesse di riferimento sufficientemente elevati per un periodo sufficientemente lungo - ha spiegato -Questo perché le prospettive dei prezzi non sono ancora abbastanza chiare".Secondo Nagel, "in primo luogo, noi del Consiglio direttivo della BCE dobbiamo essere convinti, sulla base dei dati, che l'inflazione raggiungerà effettivamente e in modo sostenibile il nostro obiettivo. Ciò dipende in gran parte dall'evoluzione salariale e dai margini di profitto. Pertanto, nei prossimi mesi monitoreremo questi dati molto attentamente. Riceveremo undi come si stanno svolgendo le pressioni sui prezzi interni solo. Innanzitutto, abbiamo bisogno di prove più chiare che raggiungeremo il nostro obiettivo - in modo affidabile e presto. Allora potremo contemplare un taglio dei tassi di interesse"."Se riduciamo i tassi d'interesse troppo presto o troppo bruscamente, corriamo il- ha affermato - Nella peggiore delle ipotesi, potremmo addirittura dover aumentare nuovamente i tassi di interesse. È importante evitare una politica così esitante perché sarebbe costosa per l'economia. Dovremmo garantire il raggiungimento della stabilità dei prezzi fin dall'inizio".